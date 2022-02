"يحتجز رهينة".. الشرطة الهولندية تطوق متجرًا فيه مسلح (فيديو)

وكالات

طوقت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء، متجرًا شهيرًا في العاصمة أمستردام بعد احتجاز رجلاً مسلحًا لرهينة بداخله.

وقالت الشرطة الهولندية في تغريدة على موقت تويتر: "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".

وذكرت وسائل إعلام، أن مسلحًا يحتجز رهينة في متجر لشركة "آبل" بأمستردام، فيما سمع شهود عيان طلقات نارية.

#BREAKING Hostage situation in Amsterdam is live and remains unresolved pic.twitter.com/liykUemUTG

#BREAKING Ongoing situation in Amsterdam at the Apple Store continuing. Here is a video from earlier: pic.twitter.com/KOCt5GaVxI