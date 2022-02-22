"يحتجز رهينة".. الشرطة الهولندية تطوق متجرًا فيه مسلح (فيديو)

09:12 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
"يحتجز رهينة".. الشرطة الهولندية تطوق متجرًا فيه مسلح (فيديو)

الشرطة الهولندية

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وكالات
طوقت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء، متجرًا شهيرًا في العاصمة أمستردام بعد احتجاز رجلاً مسلحًا لرهينة بداخله.
وقالت الشرطة الهولندية في تغريدة على موقت تويتر: "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".
وذكرت وسائل إعلام، أن مسلحًا يحتجز رهينة في متجر لشركة "آبل" بأمستردام، فيما سمع شهود عيان طلقات نارية.

الشرطة الهولندية احتجاز رهينة مطاردة مسلح

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