أوكرانيا: مقتل جندي وإصابة 6 آخرين في مواجهات شرق البلاد ‎

09:23 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
أوكرانيا: مقتل جندي وإصابة 6 آخرين في مواجهات شرق البلاد ‎

أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 6 آخرين في مواجهات مع الانفصاليين شرق البلاد، حسبما ذكرت "العربية".

وصباح اليوم، أفادت تقارير بوقوع قتلى في ظل القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك بعد يوم من اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وازدادت حدة القتال ازدادت خلال الليل، منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

مقتل جندي أوكرانيا مواجهات الانفصاليين

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