روسيا: سنجلي دبلوماسيينا من سفارتنا في أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية الروسية اتخذت قرارًا بإجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا توفيرًا لأمنهم.

وفي ١٢ فبراير الجاري، أعلنت موسكو أنها قلصت عدد الكوادر في بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسبًا لاستفزازات من قبل حكومة كييف أو جهات أخرى.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، نقل جميع دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا، لدواع أمنية، بعد ساعات من اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وإعطاء قواته أوامر بدخولهما.