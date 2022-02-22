وزير الخارجية الفرنسي يعلن إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع نظيره الروسي

07:54 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزير الخارجية الفرنسي يعلن إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع نظيره الروسي

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن ‏وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، كان يهدف لبحث خفض التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال لودريان، في وقت سابق اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مشيرًا إلى ‏أن هناك حزمة جديدة من العقوبات في حال واصلت روسيا انتهاكاتها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرس عقوبات على 27 شخصًا وكيانًا قال إنهم ساهموا في تقويض وحدة وسيادة أوكرانيا، بعد اعتراف الرئيس الروسي بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة.

جان إيف لودريان الخارجية الفرنسية سيرجي لافروف أوكرانيا روسيا فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري..الأهلي 2-0 المقاصة.. ثنائية لميكيسوني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا