وزير الخارجية الفرنسي يعلن إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع نظيره الروسي

وكالات

أعلن ‏وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، كان يهدف لبحث خفض التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال لودريان، في وقت سابق اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مشيرًا إلى ‏أن هناك حزمة جديدة من العقوبات في حال واصلت روسيا انتهاكاتها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرس عقوبات على 27 شخصًا وكيانًا قال إنهم ساهموا في تقويض وحدة وسيادة أوكرانيا، بعد اعتراف الرئيس الروسي بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة.