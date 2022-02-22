رومانيا: نستعد لاستقبال نصف مليون لاجئ أوكراني

رومانيا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الروماني، فاسيل دينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستعد لاستقبال حوالي نصف مليون لاجئ محتمل من أوكرانيا في حالة الغزو الروسي.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، النبأ العاجل اليوم، نقلاً عن وزير الدفاع الروماني من دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يُذكر أن رومانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تتشارك مع أوكرانيا حدودًا تصل إلى 600 كيلومتر، وكانت قد استقبلت عددًا قليلاً من اللاجئين الأوكرانيين في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.