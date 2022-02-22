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تحالف دعم الشرعية في اليمن: نفذنا عملية استجابة للتهديد ودمرنا أهدافًا عسكرية بمحافظة البيضاء

08:35 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
تحالف دعم الشرعية في اليمن: نفذنا عملية استجابة للتهديد ودمرنا أهدافًا عسكرية بمحافظة البيضاء

قوات تحالف دعم الشرعية باليمن

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الرياض-(أ ش أ):

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها نفذت فجر اليوم الثلاثاء عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافًا عسكرية ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف -وفقًا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء- إنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة"، وكان التحالف أعلن أمس الاثنين عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.

وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار، ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن :"الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، متعهدًا باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".

وذكر التحالف أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية واسعة"، مهددا الحوثيين بأنهم سيتحملون "نتائج سلوك استهداف المدنيين"، يشار إلى أن المليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

هذا المحتوى من

Asha
تحالف دعم الشرعية نفذنا عملية دمرنا أهدافًا عسكرية محافظة البيضاء

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