البنتاجون يتوقع دخول القوات الروسية إلى المناطق الانفصالية التي اعترف بها

وكالات

توقعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء الاثنين أن يتقدم بوتين نحو أوكرانيا الليلة عبر المناطق الانفصالية التي اعترف بها، في أول رد فعل لها على القرار الروسي، حسبما ذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن سوف يصدر أمرا تنفيذيا يمنع الاستثمار والتجارة والتمويل من جانب الأمريكيين في دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا ،بعدما اعترفت روسيا بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون كدول مستقلة .

هذا واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين. ما يهدد بتصعيد الأزمة المندلعة بالفعل منذ نوفمبر الماضي.