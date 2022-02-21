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الاتحاد الأوروبي يتعهد بفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في القرار الروسي

11:25 م الإثنين 21 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يتعهد بفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في القرار الروسي

أورزولا فون دير لاين

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بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنهما "يدينان بأشد العبارات الممكنة" الاعتراف الروسي بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا كدولتين مستقلتين.

وأضافت فون دير لاين وميشيل في بيان مشترك مساء اليوم الاثنين: أن "هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقات مينسك" وأشارا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في هذا الإجراء غير القانوني.

وأكد المسؤولان الأوروبيان على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

أورزولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي روسيا اوكرانيا

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