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العراق يدعو روسيا إلى التهدئة والتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

10:11 ص الأحد 20 فبراير 2022
العراق يدعو روسيا إلى التهدئة والتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

مجلس النواب العراقي

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نيويورك - أ ش أ

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، روسيا إلى التهدئة والتفاوض عبر الحوار لحل أزمة أوكرانيا، مؤكدا أهمية دعم الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة ومنع التصعيد الأمني والعسكري.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أن نائب رئيس البرلمان العراقي التقى مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار البيان إلى أنه تم، خلال اللقاء، بحث أهم القضايا والملفات على الساحة الدولية وتداعيات أزمة أوكرانيا واستمرار التوتر على طول الحدود الروسية ـ الأوكرانية، فضلا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين عن رغبة روسيا بتوثيق العلاقات الاستثنائية مع العراق، وتوسيع حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري، وتفعيل عمل لجان الصداقة بين البرلمانين.

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Asha
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