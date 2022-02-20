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أردوغان يبدأ اليوم جولة أفريقية

10:18 ص الأحد 20 فبراير 2022
أردوغان يبدأ اليوم جولة أفريقية

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد جولة أفريقية، تستمر عدة أيام.

ووفقا للرئاسة التركية، تشمل الجولة جمهورية الكونغو والسنغال وغينيا بيساو، وتستمر حتى الأربعاء.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وخلال زيارته العاصمة السنغالية داكار، سيحضر أردوغان مع نظيره السنغالي ماكي سال ورؤساء دول أخرى، حفل افتتاح ملعب داكار الأولمبي الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج والذي تولت شركة تركية أعمال إنشائه.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في حفل الافتتاح.

كما سيفتتح أردوغان المبنى الجديد للسفارة التركية في داكار.

وزيارة أردوغان إلى غينيا بيساو هي الأولى من نوعها للرئيس التركي.

رجب طيب أردوغان جولة أفريقية الكونغو السنغال غينيا بيساو

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