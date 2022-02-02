المستشار الألماني يعلن عزمه لقاء بوتين في موسكو قريبًا

11:27 م الأربعاء 02 فبراير 2022
المستشار الألماني يعلن عزمه لقاء بوتين في موسكو قريبًا

أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه السفر إلى موسكو "قريبا"، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "هذا أمر مقررن وسيحدث قريبا"، دون أن يذكر موعدًا محددًا للقاء.

يذكر أن شولتس متهم بالتعامل بشكل متحفظ في الأزمة الأوكرانية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل ببوتين مرتين خلال الأيام الماضية، كما تحدث مع الرئيس الروسي أيضا كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ولم يحدد شولتس متى تحدث آخر مرة هاتفيًا مع بوتين واكتفى بقوله: "بالطبع تحدثت أنا أيضًا مع الرئيس الروسي".

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الألمانية، فإن شولتس أجرى اتصالا هاتفيا وحيدا مع بوتين منذ توليه منصب المستشارية، وكان هذا الاتصال في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول ما إذا كانت هناك محادثات أخرى غير هذه المكالمة الهاتفية، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم: "ليس لدينا في الوقت الراهن ما نعلنه بخلاف المواعيد المعلنة رسميًا".

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