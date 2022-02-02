الفلبين: 632 إصابة بكورونا بين الأطفال تحت 5 سنوات خلال يناير الماضي

الفلبين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، لتبلغ 632 خلال الفترة بين 24 و30 يناير الماضي.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية اليوم /الأربعاء/ - إن العدد يمثل ارتفاعًا عما سجلته ذروة حالات الإصابة بالمتحور "دلتا" بين الأطفال في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت آنذاك 554 حالة.

ولفتت إلى أن الحالات جميعها تقريبًا معتدلة ولا حاجة إلى إثارة الذعر بين الأطفال وآبائهم، مضيفة أن هناك انخفاضا في عدد الإصابات بالمرض بين الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق.

وبلغ عدد الأطفال المطعمين كليًا ضد المرض في الفلبين 28ر6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 12 و17 عامًا حتى الـ 23 من شهر يناير الماضي.