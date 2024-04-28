وفد حماس يصل القاهرة غدًا لبحث المقترح المصري

(مصراوي)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إن وفدها سيصل القاهرة غدًا لبحث المقترح الذي تقدمت به مصر لأجل حلحلة معرقلات الاتفاق والوصول إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة.

ويترأس الوفد المفاوض خليل الحية، من أجل استكمال المفاوضات عقب تجمدها مؤخرًا دون الوصول إلى حل.

ونقلت صحيفة "الشرق" عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها، إن المقترح الجديد الحائز على الموافقة الإسرائيلية شهد بعض التقدم، تحديدًا في مسألة عودة النازحين إلى منازلهم شمالي قطاع غزة، وتأمين طرق عودتهم من خلال ابتعاد قوات الاحتلال عن مسار العودة.