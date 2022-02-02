واشنطن تعتزم نشر 2000 جندي أمريكي في ألمانيا وبولندا

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر 2000 جندي أمريكي إضافي في ألمانيا وبولندا، في ظل الوضع المتوتر بشأن أزمة أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء أنه يتم حاليًا نقل 1000 جندي أمريكي، متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إن من المنتظر نشر القوات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن عملية الانتقال ليست دائمة.

وأكد كيربي أن "الموقف الراهن يتطلب تعزيز الردع والاستعداد الدفاعي على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

ووصف نقل القوات بأنه يمثل إشارة "لا لبس فيها" للعالم، مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها، وقال إن من الممكن، حال الضرورة، أن يكون هناك في المستقبل المزيد من التحريك للقوات من الولايات المتحدة، أو داخل أوروبا.

وأوضح كيربي أن القوات التي سيتم نشرها حاليا يجب النظر إليها بشكل منفصل عن 8500 جندي موجودين بالفعل في أوروبا، في حالة تأهب قصوى.

وقال كيربي إن الجزء الأكبر من الـ2000 جندي سيتم نشره في بولندا، وذكر أن هؤلاء الجنود من الفرقة المحمولة جوًا من ولاية كارولينا الشمالية وسيتم نقلهم خلال الأيام المقبلة.