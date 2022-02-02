البحرين: القمة الرباعية بأبوظبي تكتسب أهمية بالغة في مساندة القضايا العربية

البحرين - (أ ش أ)

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن القمة الرباعية التي عقدت في أبو ظبي، تكتسب أهمية بالغة في ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، ودعم المصالح المشتركة للدول وشعوبها، ومساندة القضايا العربية، وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة التي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الاتحادي بدولة الإمارات، بين رئيسة مجلس النواب البحريني، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات صقر غباش.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى عمق العلاقات بين البحرين ودولة الإمارات، في ظل قيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكدت أن البحرين والإمارات وطن واحد، يجمعهما مصيرٌ مشترك، وتجسد العلاقة بينهما مظهرًا للوحدة والتشارك والتضامن في كافة الظروف وأمام كل التحديات، مشيرة إلى أن مسار التطور المطرد في العلاقات البحرينية الإماراتية، يعد دليلًا على الانفتاح عن آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يخدم البلدين بشعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجمات على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية، في خطوة خطيرة تنتهك المواثيق والمعاهدات الإنسانية الدولية، وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، عبر تهديد أمن المنطقة والمصالح العالمية الممتدة فيها، مؤكدة الموقف الثابت والراسخ للبحرين، ودعمها التام والمطلق، لدولة الإمارات، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها في مواجهة أي استهدافٍ إرهابي.

كما أشارت إلى أهمية توظيف المواقف البرلمانية في دعم أمن واستقرار المنطقة، وحث المجتمع البرلماني الدولي لإيجاد تحرك جاد، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، وسعيًا لمناهضة الإرهاب والعنف والتطرف، موضحة أن تفعيل اللجان والاتفاقيات المشتركة، وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق المزيد من المنجزات المعززة للمكتسبات التنموية للبلدين.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب في مملكة البحرين في مختلف المجالات، والأخذ بمسارات العمل المشترك إلى فضاء أرحب من التعاون والتنسيق، سواء على المستوى الثنائي، أو في المحافل الإقليمية والدولية، منوهًا بحرص المجلس الاتحادي الإماراتي على تحقيق الفاعلية الكاملة لمذكرات التفاهم والتعاون مع مجلس النواب في مملكة البحرين، وتدشين مرحلة قادمة تتلاقى فيها الجهود ضمن برامج ومبادرات مشتركة.