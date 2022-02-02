العاهل الأردني يؤكد ضرورة توحيد المواقف العربية لمواجهة مختلف التحديات

06:08 م الأربعاء 02 فبراير 2022
العاهل الأردني يؤكد ضرورة توحيد المواقف العربية لمواجهة مختلف التحديات

الملك عبدالله الثاني

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الأردن - (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تنسيق وتوحيد المواقف العربية لمواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث بحثا التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، وشدد العاهل الأردني على حرص بلاده على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومؤسسته.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أنّ جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها، مؤكدًا التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم.

كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في الجامعة وفي منظومة العمل العربي، مشددًا على دور الأردن الرئيس بقيادة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه للجامعة وبمستوى التنسيق العالي وبما ينعكس إيجابًا على جهود الجامعة ودورها في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة المصالح العربية.

هذا المحتوى من

Asha
الملك عبدالله الثاني جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطوير العمل العربي القضية الفلسطينية

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