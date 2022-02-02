وزير الدفاع الإسرائيلي يصل إلى البحرين في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا

المنامة- (بي بي سي):

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له للمنامة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بشكل مفاجئ، عن الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقا لأسباب أمنية.

هذا ونقل مراسل بي بي سي بالقدس بأن البحرين تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مع إسرائيل.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية في عام 2020.