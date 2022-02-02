وزير الدفاع الإسرائيلي يصل إلى البحرين في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا

05:03 م الأربعاء 02 فبراير 2022
وزير الدفاع الإسرائيلي يصل إلى البحرين في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا

بيني جانتس

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المنامة- (بي بي سي):

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له للمنامة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بشكل مفاجئ، عن الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقا لأسباب أمنية.

هذا ونقل مراسل بي بي سي بالقدس بأن البحرين تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مع إسرائيل.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية في عام 2020.

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BBC
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