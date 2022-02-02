تقرير يمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب خلال 2021

05:04 م الأربعاء 02 فبراير 2022
تقرير يمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب خلال 2021

مليشيا الحوثي

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عدن- (أ ش أ):

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي، ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتعذيب للمعتقلين بينهم نساء وأطفال، وجعلهم دروع بشرية، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2021.

وأوضحت الشبكة - في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء - أنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي، طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، والبيضاء، والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

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