العالم في 24 ساعة.. التوترات تتصاعد في الأزمة الأوكرانية ومحاولة انقلاب في غينيا بيساو

12:05 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. التوترات تتصاعد في الأزمة الأوكرانية ومحاولة انقلاب في غينيا بيساو

بلينكن ولافروف

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وكالات

شهد العالم، الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، وتصدرت الأزمة الأوكرانية التي تشعل التوترات شرق أوروبا عناوين الأخبار، وأجرى وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، محادثة هاتفية في هذا الشأن، بينما وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى العاصمة كييف لإظهار الدعم لوحدة وسيادة وأمن أوكرانيا.

وفي أفريقيا، سمع دوي إطلاق نار كثيف قرب مقر حكومة غينيا بيساو، وسط أنباء عن حدوث انقلاب عسكري، بدورها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ما بدا أنه محاولة انقلاب.

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