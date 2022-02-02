واشنطن تقرر إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات "في التصدي لمتمردي اليمن"

10:12 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
واشنطن تقرر إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات "في التصدي لمتمردي اليمن"

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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(وكالات):

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سترسل "طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن".

أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن "واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن"، حسب بيان رسمي.

في حين أن هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات جاء "في مواجهة التهديد الحالي"، في إشارة لجماعة "أنصار الله" الحوثية،، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب "فرانس برس".

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