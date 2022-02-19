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"رويترز": سماع دوي انفجارات قوية وسط دونيتسك شرقي أوكرانيا

11:24 م السبت 19 فبراير 2022
"رويترز": سماع دوي انفجارات قوية وسط دونيتسك شرقي أوكرانيا

انفجار ارشيفية

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وكالات

سمع دوي انفجارات قوية مساء اليوم السبت، وسط دونيتسك شرقي أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قالت إنها رصدت 1500 خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية، أن وزير الداخلية، وعدد من النواب، و25 صحفيًا أجنبيًا تعرضوا للقصف شرق البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي ثانٍ على خط الجبهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وتشهد المناطق الانفصالية عمليات تعبئة عسكرية؛ حيث يوضع الرجال القادرون على القتال في جمهوريتَي دونيتسك ولوهانسك في وضع استعداد.

ويتخوف مراقبون من انطلاق شرارة عملية عسكرية روسية وسط احتداد أعمال العنف في هذه المنطقة التي تشهد صراعا منذ نحو ثماني سنوات.

وبحسب الجيش الأوكراني. استهدف الانفصاليون أكثر من 20 موقعا، مستخدمين المدفعية الثقيلة، والمحظورة بموجب اتفاقيات مينسك التي استهدفت إنهاء صراع استمر ثماني سنوات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين شرقي البلاد، وسقط جرّاءه أكثر من 14 ألف شخص.

وأعلنت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة ذاتيا إجلاء أكثر من 16 ألف شخص إلى روسيا بسبب تدهور الوضع في المنطقة على خلفية التوتر مع أوكرانيا.

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