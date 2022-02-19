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بايدن: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل

02:26 ص السبت 19 فبراير 2022
بايدن: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل

جو بايدن

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واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، في البيت الأبيض إن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، وكذلك العاصمة كييف.

وقال بايدن: "نعتقد أنهم سوف يستهدفون العاصمة كييف، وهي مدينة يقطنها 2.8 مليون من الأشخاص الأبرياء".

وأكد دعم واشنطن لأوكرانيا مشددا على أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيدعمون الشعب الأوكراني".

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