بايدن: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، في البيت الأبيض إن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، وكذلك العاصمة كييف.

وقال بايدن: "نعتقد أنهم سوف يستهدفون العاصمة كييف، وهي مدينة يقطنها 2.8 مليون من الأشخاص الأبرياء".

وأكد دعم واشنطن لأوكرانيا مشددا على أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيدعمون الشعب الأوكراني".