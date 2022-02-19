بايدن: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل
واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، في البيت الأبيض إن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، وكذلك العاصمة كييف.
وقال بايدن: "نعتقد أنهم سوف يستهدفون العاصمة كييف، وهي مدينة يقطنها 2.8 مليون من الأشخاص الأبرياء".
وأكد دعم واشنطن لأوكرانيا مشددا على أن "الولايات المتحدة وحلفاءنا سيدعمون الشعب الأوكراني".
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