ظاهرة غريبة في المكسيك.. السماء تُمطر طيورًا نافقة (فيديو)

وكالات:

شهدت سماء المكسيك، تحديدًا في مدينة كواتموك شمالي البلاد، ظاهرة غريبة تمثلت في سقوط مئات من الطيور المهاجرة جوًا.

ذكرت الشرطة المحلية، أن السكان وجدوا على الرصيف والطريق بمنطقة ألفارو أوبريجون قرابة 100 من الطيور المغردة النافقة، هاجرت من شمال كندا إلى المكسيك لقضاء الشتار.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من طيور الشحرور، تسقط فجأة على الأرض. كما أظهرت فيديوهات أخرى عمليات جمع الطيور النافقة في الشوارع.

Flock of birds suddenly drops from the sky, leaving hundreds of dead birds on the ground. This happened in Chihuahua, México. pic.twitter.com/HfP4iUARCf