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ظاهرة غريبة في المكسيك.. السماء تُمطر طيورًا نافقة (فيديو)

11:38 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
ظاهرة غريبة في المكسيك.. السماء تُمطر طيورًا نافقة (فيديو)

ارشيفية

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وكالات:

شهدت سماء المكسيك، تحديدًا في مدينة كواتموك شمالي البلاد، ظاهرة غريبة تمثلت في سقوط مئات من الطيور المهاجرة جوًا.

ذكرت الشرطة المحلية، أن السكان وجدوا على الرصيف والطريق بمنطقة ألفارو أوبريجون قرابة 100 من الطيور المغردة النافقة، هاجرت من شمال كندا إلى المكسيك لقضاء الشتار.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من طيور الشحرور، تسقط فجأة على الأرض. كما أظهرت فيديوهات أخرى عمليات جمع الطيور النافقة في الشوارع.

بدوره، عزا طبيب بيطري مكسيكي تلك الظاهرة إلى استنشاق الطيور لأبخرة سامة، أو تعرضها للصعق الكهربائي بعد استراحتها على أسلاك الطاقة بأعداد كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة "إل هيرالدو دي تشيواوا" المكسيكية.

العام الماضي، رصد باحثون سقوط عشرات من طيور تعرف باسم "بفن" أو "المهرج الوفي" بعد نفوقها، على الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا. كما جرى العثور على آلاف الجثث لطيور "الغلموت" و"أبو موس" في بريطانيا.

وفي عام 2017، عثرت السلطات البريطانية في شمال ويلز على 225 زرزورًا نافقًا وخلصت إلى أن أنها سقطت ونفقت أثناء محاولتها تفادي طائر جارح مفترس.

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