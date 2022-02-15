موسكو: بدء عودة قوات روسية لثكناتها بعد تدريبات واسعة النطاق

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف بأن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية اختتمت مهامها، الثلاثاء، وبدأت في التوجه عائدة إلى ثكناتها.

وقال كوناشينكوف في بيان أوردته وكالة "تاس" الروسية، إن الوحدات التي أنهت تدريباتها بدأت في تحميل الأفراد والمعدات على قطارات ومركبات لتبدأ رحلة العودة إلى ثكناتها العسكرية.

كانت تقارير سابقة أفادت بأن قوات من كافة المناطق العسكرية الروسية تقريبا كانت تشارك في تدريبات واسعة النطاق.

أدى نشر القوات قرب الحدود مع أوكرانيا إلى زيادة حدة التوترات بين الغرب وروسيا لمستويات غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة.

وأعربت الدول الغربية عن مخاوفها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فيما أكدت روسيا أكثر من مرة أن نشر القوات هدفه المشاركة في تدريبات عسكرية قانونية.