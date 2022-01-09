أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

لماذا منعت أمريكا ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها؟ (فيديو وصور)

09:47 م الأحد 09 يناير 2022
لماذا منعت أمريكا ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها؟ (فيديو وصور)

ملكة جمال بريطانيا

وكالات

منعت السلطات الأمريكية، ملكة جمال بريطانيا لين كلايف، من دخول أراضيها، حيث رفضت السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لتمثيل بريطانيا في مسابقة ملكة جمال العالم.

وتوجت لين كلايف، البالغة من العمر 29 عامًا وهي من أصول سورية، بلقب ملكة جمال بريطانيا للسيدات المتزوجات، وكانت قدمت إلى المملكة المتحدة قادمة من سوريا عام 2013.

حصلت لين كلايف، على الجنسية البريطانية في عام 2020، وكانت تتطلع لتمثيل بلدها الجديد في مسابقة ملكة جمال العالم المقامة في الولايات المتحدة، إلا أن حلمها تبدد حتى اللحظة، إذ أنها ليست متأكدة بعد من إمكانية دخول الولايات المتحدة لتمثيل بريطانيا في المسابقة.

وتعتقد لين وبعض النشطاء أن هذا الرفض مرتبط بخلفيتها السورية. وقالت لين إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، وذلك لكونها من مواليد دمشق في سوريا.

وتدرس لين في جامعة بريطانية، كما تعمل كطبيبة متدربة، ومذيعة تلفزيونية.

وعلق مسؤولون أمريكيون، وفقًا لـ"ديلي ميل" على منعها من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بقولهم: "سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية".

يشار إلى أنها ستكون المرة الأولى التي لا تشارك المملكة المتحدة في المسابقة التي تجرى منذ 37 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ الحدث مساء الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في لاس فيجاس الأمريكية ويستمر لمدة أسبوع.

ملكة جمال بريطانيا الولايات المتحدة لين كلايف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئة تعمل بـ40% فقط.. تفاصيل آخر زيارة طبية لوائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا