لماذا منعت أمريكا ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها؟ (فيديو وصور)

وكالات

منعت السلطات الأمريكية، ملكة جمال بريطانيا لين كلايف، من دخول أراضيها، حيث رفضت السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لتمثيل بريطانيا في مسابقة ملكة جمال العالم.

وتوجت لين كلايف، البالغة من العمر 29 عامًا وهي من أصول سورية، بلقب ملكة جمال بريطانيا للسيدات المتزوجات، وكانت قدمت إلى المملكة المتحدة قادمة من سوريا عام 2013.

حصلت لين كلايف، على الجنسية البريطانية في عام 2020، وكانت تتطلع لتمثيل بلدها الجديد في مسابقة ملكة جمال العالم المقامة في الولايات المتحدة، إلا أن حلمها تبدد حتى اللحظة، إذ أنها ليست متأكدة بعد من إمكانية دخول الولايات المتحدة لتمثيل بريطانيا في المسابقة.

#British beauty queen Leen Clive, originally from #Syria , believes she was banned from entering the #US because of the country of her birth pic.twitter.com/AUhXw3hneR

وتعتقد لين وبعض النشطاء أن هذا الرفض مرتبط بخلفيتها السورية. وقالت لين إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، وذلك لكونها من مواليد دمشق في سوريا.

وتدرس لين في جامعة بريطانية، كما تعمل كطبيبة متدربة، ومذيعة تلفزيونية.

وعلق مسؤولون أمريكيون، وفقًا لـ"ديلي ميل" على منعها من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بقولهم: "سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية".

يشار إلى أنها ستكون المرة الأولى التي لا تشارك المملكة المتحدة في المسابقة التي تجرى منذ 37 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ الحدث مساء الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في لاس فيجاس الأمريكية ويستمر لمدة أسبوع.

Leen Clive from Hessle won the Mrs UK title and was hoping to attend the Mrs World pageant in the US. But that's looking unlikely because she can't get a visa, and she says it's because she's originally from Syria. More here: https://t.co/xKphHb46BG pic.twitter.com/WzfLcXIkQu