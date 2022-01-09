لحظة تفجير ملعب في ولاية أمريكية (فيديو)

08:00 م الأحد 09 يناير 2022
لحظة تفجير ملعب في ولاية أمريكية (فيديو)

لحظة تفجير ملعب في ولاية أمريكية


وكالات

هدمت جامعة ولاية أوريجون الجانب الغربي من ملعب ريزير، كجزء من مشروع تجديد بقيمة 153 مليون دولار في جامعة الولاية.
وأغلقت عدة طرق في المنطقة أمام حركة مرور السيارات والمشاة، تمهيدًا لتفجير الجانب الغربي من الملعب لهدمه، كما أخلت السلطات المباني المجاورة في المنطقة قبل الحدث.
واحتشد الناس لمشاهدة الانفجار الذي وثقته عدسات الكاميرات، وانهار الهيكل الضخم جراء التفجير المتحكم به في غضون ثوان معدودة.
ومن المقرر افتتاح الاستاد الجديد قبل موسم كرة القدم الأمريكية في عام 2023.

ونشرت عدة حسابات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورًا للاستاد الجديد المزمع بناؤه في مكان الاستاد الذي هدم جراء التفجير.

ونشر الحساب الرسمي لفريق كرة القدم الأمريكية في ولاية أوريجون، مقطع فيديو للاستاد الجديد، معلقًا: "مظهر جديد قادم في 2023".

ولاية أوريغون تفجير ملعب ملعب ريزير

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