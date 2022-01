لحظة تفجير ملعب في ولاية أمريكية (فيديو)

وكالات

هدمت جامعة ولاية أوريجون الجانب الغربي من ملعب ريزير، كجزء من مشروع تجديد بقيمة 153 مليون دولار في جامعة الولاية.

وأغلقت عدة طرق في المنطقة أمام حركة مرور السيارات والمشاة، تمهيدًا لتفجير الجانب الغربي من الملعب لهدمه، كما أخلت السلطات المباني المجاورة في المنطقة قبل الحدث.

واحتشد الناس لمشاهدة الانفجار الذي وثقته عدسات الكاميرات، وانهار الهيكل الضخم جراء التفجير المتحكم به في غضون ثوان معدودة.

ومن المقرر افتتاح الاستاد الجديد قبل موسم كرة القدم الأمريكية في عام 2023.

Can’t stop watching this 😲💥



Oregon State demolished part of Reser Stadium today to kick off their rebuild 🏟



(via @BeaverFootball)pic.twitter.com/MPgk3T78Wi — FOX College Football (@CFBONFOX) January 7, 2022

ونشرت عدة حسابات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورًا للاستاد الجديد المزمع بناؤه في مكان الاستاد الذي هدم جراء التفجير.

New Reser Stadium rendering from Oregon State after coming completion of a $153 million project. pic.twitter.com/EOOCRivmPZ — Bryan Fischer (@BryanDFischer) February 4, 2021

ونشر الحساب الرسمي لفريق كرة القدم الأمريكية في ولاية أوريجون، مقطع فيديو للاستاد الجديد، معلقًا: "مظهر جديد قادم في 2023".