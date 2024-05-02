القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولي على قرية أوشيريتين

كييف- (د ب أ)

أكدت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية اجتاحت قرية أوشيريتين في دونيتسك بعد عدة أيام من القتال.

وقال نازار فولوشين المتحدث باسم مجموعة جيش خورتيتسيا التي تقاتل في هذا القطاع، لوكالة أنباء إنترفاكس- أوكرانيا:" فيما يتعلق بأوشيرتين، فإن العدو اخترقها واستقر بها ".

ورغم ذلك، أضاف فولوشين، أن الجزء المقابل من المدينة يتعرض للقصف بالمدفعية الأوكرانية، وأن القوات الأوكرانية تحاول دفع الروس إلى الخلف.

وقال: "مع وضع هذا الهدف في الاعتبار ، تم استقدام قوات وموارد إضافية من الاحتياطي".

وأشار إلى أن أشرس المعارك تدور رحاها في الأجزاء الأمامية باتجاه بوكروفسك وكوراخوف، وبينما حققت موسكو نجاحات تكتيكية، إلا أنها لم تكتسب بعد ميزة عملياتية.

وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن قتال عنيف وما مجموعه 121 معركة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الهيئة إنه تم صد هجمات روسية قرب أوشيريتين وأنه دار هناك قتال عنيف خلال الأيام الماضية، لا سيما في منطقة دونيتسك.

ولا تزال موسكو تحاول السيطرة على كامل منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتخضع أجزاء من دونيتسك ولوهانسك لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ ربيع عام 2014.

وهي من بين أربع مناطق أوكرانية تطالب بها موسكو منذ أن شنت غزوها الشامل في فبراير 2022.