أمريكا تدرس فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لروسيا بسبب أوكرانيا

08:17 م الأحد 09 يناير 2022
أمريكا تدرس فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لروسيا بسبب أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة ضوابط محتملة للصادرات على روسيا، بما في ذلك قيود على تكنولوجيات وإلكترونيات حساسة، يمكن أن يتم فرضها إذا ما استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المزيد من أجزاء أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصدر مطلع بالمناقشات.

ووفقا للمصدر، فإنه بينما لم يتم اتخاذ قرار بعد، يمكن أن يتم فرض القيود التجارية على الصادرات من الولايات المتحدة إلى روسيا وربما على بعض المنتجات الأجنبية.

وقال إنه يتم النظر أيضا في اتخاذ إجراءات تحرم روسيا من إلكترونيات دقيقة يتم إنتاجها ببرامج أو تكنولوجيات أمريكية أو تعتمد عليها.

يأتي ذلك قبل محادثات أمريكية روسية في جنيف على خلفية الأزمة الأوكرانية غدا الاثنين.

كانت التوترات قد تصاعدت بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب اتهامات لموسكو بحشد قواتها لغزو أوكرانيا. ونفت روسيا ذلك بشدة.

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