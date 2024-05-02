إعلان

BBC

تركيا توقف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل

07:37 م الخميس 02 مايو 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

أفادت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من اليوم.

بدوره علق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على قرار أنقرة بوقف جميع الصادرات والواردات من وإلى تل أبيب قائلا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، أنه وجه بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن هناك خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قادة الأجهزة الأمنية يقولون إن نتنياهو يمتنع عن حسم قضايا جوهرية ويعرّض إنجازات الجيش للخطر.

وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو بحسم شن عملية في رفح وقضية الأسرى وتصور لليوم التالي بعد الحرب.

أنقرة إسرائيل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منحة بريطانية بنحو 31 مليون دولار لدعم صحة وتغذية الأطفال والنساء في اليمن

إعلان

إعلان

موعد عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء من جديد
حُكم بتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه للمحامي محمد عثمان