سقوط صاروخ على قاعدة النصر في بغداد

بغداد- (بي بي سي):

أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قاعدة النصر "فيكتوري" قرب مطار بغداد الدولي، حيث يوجد مستشارون عسكريون أمريكيون وقوة عسكرية أمريكية لحمايتهم.

وهذا هو ثالث هجوم خلال الـ 72 ساعة الماضية على مواقع أمريكية في العراق، إذ تعرضت قاعدة فيكتوري لهجوم بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة الاثنين الماضي، كما استهدفت قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بطائرتين مسيرتين أيضا أمس الثلاثاء.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي داخل القاعدتين الطائرات الأربع قبل أن تصل إلى أهدافها.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بشأن هجوم اليوم، كما لم يعرف بعد إن كان قد تسبب في أي خسائر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن أحد الصواريخ سقط على معسكر النصر قرب مطار بغداد الدولي، وانطلق الصاروخ وفقا لمصادر عسكرية من حي الجهاد القريب من المطار، في غرب بغداد، وأن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ وصاروخ لم ينطلق، جرى تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية. وذكر شهود عيان من أهالي حي الجهاد صباح اليوم من خلال مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق 4 صواريخ باتجاه المطار.