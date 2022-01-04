الاتحاد الأوروبي والناتو يناقشان الأزمة الأوكرانية والمقترحات الأمنية الروسية

بلجيكا - (أ ش أ)

أجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، لبحث التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، والضمانات الأمنية المقترحة من روسيا على الناتو، وفقا لما ذكرته دائرة العمل الخارجي الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان نشرته الدائرة الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أن بوريل جدد خلال الاتصال، التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لسيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، وأشار إلى الحاجة لأن تخفض روسيا التوترات وتمتثل بشكل كامل لاتفاقيات مينسك، وشدد على أن "أي عدوان عسكري آخر من جانب روسيا ضد أوكرانيا ستكون له تبعات هائلة وتكلفة باهظة".

وناقش المسئولان التحضير لاجتماع مجلس الناتو-روسيا، المقرر عقده في 12 يناير الجاري، وأشار بوريل إلى أن أي مناقشة للأمن في أوروبا ينبغي أن تعزز وتبنى على الالتزامات المقررة من جانب الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب البيان.