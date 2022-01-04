103 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات بالولايات المتحدة أغلبهم من غير المحصنين

واشنطن-(أ ش أ):

أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي من يعالجون بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة بلغ أكثر من 103 آلاف شخص وهو أعلى مستوى له خلال نحو أربعة أشهر.

وأوضحت البيانات الصادرة الإثنين عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أعداد من يعالجون من الإصابة كان قد ارتفع بصورة قياسية في شهر يناير من العام الماضي إلى 142 ألف حالة ثم بلغ 100 ألف في سبتمبر الماضي ثم انخفض إلى 45 ألفا أوائل نوفمبر حتى بدأ يتجه للارتفاع مجددا منذ ذلك الحين ليصل إلى 71 ألفا يوم الإثنين من الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات أن هناك طفرات سجلت في عدد الأطفال المصابين بالمستشفيات في بعض الولايات مثل إلينوي ونيوجيرسي.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن أغلب المصابين بالمستشفيات هم من غير المحصنين باللقاحات المضادة لكورونا حيث زادوا خلال شهر نوفمبر الماضي بمعدل أعلى 8 مرات بالنسبة للكبار وبمعدل أعلى 10 مرات بالنسبة لغير المحصنين من الأطفال في الأعمار بين 12 و 17 سنة.