وكالة روسية: محادثات أوروبية في موسكو بشأن أزمة أوكرانيا الخميس المقبل

موسكو - (د ب أ)

من المقرر عقد محادثات عاجلة بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول أزمة أوكرانيا يوم الخميس القادم، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الاثنين.

ويأتي الاجتماع وسط تفاقم التوتر بين موسكو وكييف، عقب قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، الأمر الذي أثار المخاوف من تعرض البلاد للغزو.

وهذه المحادثات، التي سوف يستضيفها نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك، ستكون أول محادثات تعقد تحت ما تسمى بصيغة نورماندي، التي تشتمل على وساطة من فرنسا وألمانيا، منذ عام 2019.

وسوف يمثل الحكومة الألمانية ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس، بينما يمثل فرنسا الدبلوماسي إيمانويل بون، أحد مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن غير الواضح من الذي سيمثل أوكرانيا في المحادثات.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت بأن بلوتنر سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع، لكنه رفض تأكيد نبأ أوردته إحدى الصحف عن لقاء محتمل بين شولتس وبوتين هذا الشهر.

كان ممثلون عن الدول الأربع التقوا لأول مرة في نورماندي في 6 يوليو 2014، عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.