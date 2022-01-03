الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتعهد بمنع نشوب حرب نووية

نيويورك - (بي بي سي)

أصدرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا نادرًا تعهدت فيه بمنع انتشار الأسلحة النووية، وبضمان عدم اندلاع حرب نووية على الإطلاق.

وتمتلك تلك الدول الخمس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أسلحة نووية وستشارك جميعها هذا العام في مراجعة دورية لمعاهدة نووية دولية رئيسية.

وشددت القوى الخمس في بيانها على أنه لا يوجد منتصر في حال نشوب حرب نووية، وشدَدت على ضرورة عدم خوضها على الإطلاق.

وقالت روسيا إنها تأمل في أن يساعد الاتفاق في تقليل التوترات الدولية.

وفي حين خفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا مخزوناتها من الأسلحة النووية، يُعتقد أن الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية تنتج المزيد منها، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين.