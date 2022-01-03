اشتعال النار مجددًا في برلمان جنوب أفريقيا

كيب تاون - (د ب أ)

اشتعلت النيران التي دمرت مبنى برلمان جنوب أفريقيا أمس الأحد مجددًا، حسبما أظهرت لقطات تليفزيونية.

وأظهرت الصور سحبا كثيفة سوداء من الدخان تتصاعد من المبنى التاريخي في مدينة كيب تاون.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، جرى خفض عدد رجال الإطفاء في مبنى البرلمان من 70 رجلا إلى 12 فقط، مع تبقى مصادر قليلة للنيران.

وقالت الوزيرة المسؤولة باتريشيا دي ليل في وقت سابق إن الحرارة انخفضت في المبنى من 400 إلى 100 درجة مئوية. ولذلك لم يتمكن المحققون حتى الآن من دخول مجمع البرلمان.

وأشارت تقديرات إلى أن تكلفة إصلاح الأضرار التي خلفها حريق برلمان جنوب أفريقيا تقدر بما يعادل مئات الملايين من الدولارات.

وقال جان-بيير سميث مفوض الأمن في كيب تاون لقناة تليفزيونية اليوم الاثنين: "سنحتاج إلى مئات الملايين، إن لم يكن مليارات الراندات" (عملة جنوب أفريقيا).

وأشار إلى وجود أوجه قصور خطيرة ربما كان سببها ضعف الصيانة. وأوضح على سبيل المثال أنه لم يتم فصل التيار الكهربائي تلقائيا، واستمرت أنظمة التهوية في العمل. كما أنه لم يتم تفعيل نظام إنذار الحرائق إلا بعد وقت طويل.