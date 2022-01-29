بريطاني يضع "كتاكيت" داخل سُترته (فيديو)

01:14 م السبت 29 يناير 2022
بريطاني يضع "كتاكيت" داخل سُترته (فيديو)

كتاكيت

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وكالات:

قام رجل بريطاني بوضع بعض الكتاكيت الصغيرة داخل سترته، باعتباره مكانًا دافئًا مناسبًا لها في هذا الجو البارد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بثّته صحيفة "ذا صن" البريطانية على حسابها عبر تويتر، للرجل وهو يخبئ 3 كتاكيت صفراء داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته، مُحاولة أكل لحيته الطويلة.

وعلّقت الصحيفة على المقطع متسائلة: "كم كتكوتًا مُخبأ داخل سترته؟"

كتاكيت بريطاني الجو البارد مواقع التواصل الاجتماعي

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