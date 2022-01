بريطاني يضع "كتاكيت" داخل سُترته (فيديو)

وكالات:

قام رجل بريطاني بوضع بعض الكتاكيت الصغيرة داخل سترته، باعتباره مكانًا دافئًا مناسبًا لها في هذا الجو البارد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بثّته صحيفة "ذا صن" البريطانية على حسابها عبر تويتر، للرجل وهو يخبئ 3 كتاكيت صفراء داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته، مُحاولة أكل لحيته الطويلة.

وعلّقت الصحيفة على المقطع متسائلة: "كم كتكوتًا مُخبأ داخل سترته؟"

How many has he got in there? 😁 pic.twitter.com/tkIdR1QwfB