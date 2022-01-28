روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تقترب لأول مرة من الـ100 ألف

موسكو - (د ب أ):

في ثامن قفزة غير مسبوقة على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا زيادة بأكثر من 98 ألف إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي بفيروس كورونا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 98040 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 88816 إصابة في اليوم السابق،بحسب ما اوردته قناة"أر تي عربية"الروسية.

ويعود 23994 من هذه الإصابات إلى العاصمة موسكو (بعد قفزة غير مسبوقة بـ26586 إصابة في اليوم السابق)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبرج، قفزة قياسية جديدة بـ13976 إصابة (مقابل 11808 إصابات أمس).

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 665 وفاة أمس.

وتماثل 29506 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليون و502657 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 329443 حالة وفاة و10 ملايين و159197 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 9ر81مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ 4ر64في المئة. وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من فيروس كورونا .