بايدن يشتم صحفيا بألفاظ نابية معتقدا أن الميكرفون مغلقا

(دويتشه فيله)

ضبط الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يشتم صحافيا في شبكة "فوكس نيوز" واصفا اياه بأنه "ابن عاهرة غبي" على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض. الصحفي في "فوكس نيوز" كشف أن بايدن اتصل به ووضح له الأمر.

بينما كان الصحافيون يهمون بمغادرة البيت الأبيض بعد جلسة لالتقاط الصور سأل مراسل شبكة "فوكس نيوز"، المفضلة لدى المحافظين، الرئيس جو بايدن إن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات النصفية. ورد الرئيس الديموقراطي الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحا بتهكم "إنه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم"، قبل أن يُسمع وهو يتمتم "يا له من ابن عاهرة غبي".

وقال صحافي كان موجودا في المكان أنه لم يتمكن من سماع ما قاله بايدن بسبب الضوضاء، لكنه أضاف "أنصتوا الى تسجيل فيديو للمناسبة إن كان عندكم الفضول لتعرفوا ما يشعر به الرئيس حقا عندما يسأله بيتر دوسي مراسل فوكس نيوز عن التضخم".

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu