وزير خارجية السعودية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان التطورات في غزة ورفح

الرياض- (د ب أ)

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه اليوم الخميس في الرياض مع رئيس وزراء فلسطين، وزير الخارجية محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي بحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني بمقر الوزارة في الرياض اليوم الخميس، "تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في فلسطين، لاسيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح، إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها".

كانت وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان لها الاثنين الماضي "عن تحذير المملكة العربية السعودية من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح ضمن حملتها الدمويّة الممنهجة لاقتحام كافة مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول"، وذلك "في ظلّ انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسبّبت به آلة الحرب الإسرائيلية".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية"، مجددة "مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف عمليّات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة."