أمريكية تكتشف بالصدفة فوزها بـ3 ملايين دولار

09:36 م الثلاثاء 25 يناير 2022
أمريكية تكتشف بالصدفة فوزها بـ3 ملايين دولار

أمريكية تكتشف بالصدفة فوزها بـ3 ملايين دولار

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واشنطن - (بي بي سي)

اكتشفت امرأة أمريكية أنها ربحت 3 ملايين دولار في اليانصيب بالصدفة، بينما كانت تبحث عن رسالة وصلتها عبر البريد الإلكتروني.

وكانت لورا سبيرز، البالغة من العمر 53 عاما، قد اشترت تذكرة اليانصيب بعد أن رأت أن قيمة الجائزة الكبرى قد بلغت مئات الملايين من الدولارات.

وقالت لورا للمسؤولين "بعد عدة أيام كنت أبحث عن رسالة إلكترونية فدخلت لملف الرسائل غير المرغوب فيها، حيث وجدت رسالة إلكترونية تخبرني أنني ربحت جائزة. لم أصدق ما قرأت، لذلك قمت بالدخول إلى حسابي لدى الجائزة لأجد أن ذلك كان صحيحا".

وتخطط لورا الآن للتقاعد ومراقبة رسائلها الإلكترونية بحرص في المستقبل.

وتقول "لقد أضفت هيئة اليانصيب في الولاية إلى مجموعة الرسائل المرحب بهم حتى إذا ما تكرر الأمر في المستقبل لا تضيع الرسالة".

وتباع تذاكر اليانصيب كالتي فازت بها لورا بدولارين في 45 ولاية أمريكية.

وكان فائز واحد قد ربح 1.6 مليار دولار في الجائزة عام 2018.

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BBC
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