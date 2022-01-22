التحالف: مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب اليمنية

الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي،الذي تقوده السعودية في اليمن، أن عمليات الاستهداف التي قامت بها القوات الجوية للتحالف خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة مأرب شرقي اليمن، أسفرت عن مقتل 40 عنصرًا من ميليشيات الحوثي.

وقال التحالف بيان له اليوم السبت، إنه تم "تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة".

وأضاف التحالف أن تلك الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وأسفرت عن خسائر بشرية تجاوزت 40 عنصرا حوثيا.

ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في وقت سابق اليوم أن تكون القوات المشتركة قامت باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العميد المالكي قوله: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022)، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة".

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.

إلى ذلك، ادعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة.