الهند: مصرع اثنين في عملية أمنية بولاية جامو وكشمير
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الهندية مقتل مسلحين اثنين في عملية نفذتها بمقاطعة /شوبيان/ التابعة للشطر الهندي/جامو وكشمير/ من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /السبت/ - إنه جرى إطلاق العملية في أعقاب ورود بلاغ بشأن وجود المسلحين بالمنطقة.
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