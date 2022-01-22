الهند: مصرع اثنين في عملية أمنية بولاية جامو وكشمير

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الهندية مقتل مسلحين اثنين في عملية نفذتها بمقاطعة /شوبيان/ التابعة للشطر الهندي/جامو وكشمير/ من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /السبت/ - إنه جرى إطلاق العملية في أعقاب ورود بلاغ بشأن وجود المسلحين بالمنطقة.