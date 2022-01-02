بعد مقتل 12 شخصًا.. الهند تحقق في حادث التدافع بضريح هندوسي

سريناجار(كشمير)- (د ب أ):

بدأت الهند تحقيقا بعد أن لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرين، أمس السبت ، في تدافع جماعي بضريح هندوسي شهير، في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وذكر مسؤولون أن التدافع الجماعي في ضريح "ماتا فايشنو ديفي" ناجم عن اندفاع شديد للمصلين، الراغبين في تعظيم الضريح ، في اليوم الأول من العام الجديد.

ويقع ضريح "فايشنو ديفي" المخصص للالهة الأم، على قمة أحد التلال، بمنطقة "كاتوا" بولاية "جامو". ويزور الضريح بضعة آلاف من المصلين يوميا، رغم وقوعه على ارتفاع شاهق.

وذكرت السلطات المحلية أن عددا ضخما من المصلين، كانوا يريدون دخول المجمع، الذي يؤدي إلى الضريح وهو عبارة عن كهف، لكنهم حاولوا القيام بذلك بدون الحصول على بطاقات دخول، وهذا أدى إلى تجمع عدد كبير من الأشخاص، عند المدخل، ما أدى إلى حالة من الذعر.

وتمكن 9 من هؤلاء المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى، في وقت لاحق من العودة إلى منازلهم.

وأمر مسؤولون بإجراء تحقيق بشأن الحادث، الذي من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائجه في الأيام السبعة المقبلة.

وذكرت الحكومة أنها ستدفع تعويضا بقيمة مليون روبية(13420 دولارا) إلى أهالي الموتى و200 ألف روبية لكل من المصابين.