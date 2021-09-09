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الولايات المتحدة تؤكد أول عملية إجلاء من أفغانستان منذ إنسحاب قواتها

10:52 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة تؤكد أول عملية إجلاء من أفغانستان منذ إنسحاب قواتها

طائرة أمريكية بمطار كابول

برلين / واشنطن - (د ب أ):

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس، أنه لأول مرة منذ انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان، غادرت طائرة إجلاء مطار كابول.

وأضاف أن حركة طالبان ، التي استولت على السلطة في أفغانستان بعد سلسلة من التقدم السريع في أغسطس، كانت "متعاونة".

جاء التأكيد بعد تقارير سابقة تفيد بأن قائمة ركاب رحلة الخطوط الجوية القطرية تضم 211 أفغانيا من مزدوجي الجنسية، وهم أيضا من مواطني ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا.

ومع ذلك، لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانوا جميعا قد وصلوا إلى المطار في وقت اقلاع الطائرة .

وكان هناك 15 مواطنا ألمانيا على متن الطائرة ، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ، مضيفًا أنه تم نقلهم بمساعدة الحكومة القطرية ، وكان معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد مجلس الأمن القومى في واشنطن أن الطائرة هبطت بسلام في الدوحة. وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستواصل جهودها لإخراج الأمريكيين وحلفائها الأفغان من البلاد وشكرت قطر على جهودها.

وانتهت مهمة الإجلاء العسكرية في كابول أواخر الشهر الماضي بسحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

ومنذ ذلك الحين ، تعمل الدول الغربية على إجلاء مواطنيها والموظفين المحليين السابقين ، خوفا من الانتقام والقمع من قبل المتشددين الإسلاميين.

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