ليبيا وتونس تتفقان على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية

طرابلس / تونس - (أش أ):

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وبحث الجانبان خلال لقائهما في تونس - حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية - التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وتونس وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين .