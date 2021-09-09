وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة حماية الأمن القومي العربي

القاهرة- (د ب أ):

يبحث مجلس الجامعة العربية في دورته العادية ١٥٦ على مستوي وزراء الخارجية العرب، عددا من مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون، والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

ويتابع الاجتماع المنعقد، الخميس، بمقر الجامعة في القاهرة برئاسة وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح،

تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسري واللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالإضافة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية وعدد من الموضوعات السياسية الخاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

كان وزراء الخارجية العرب عقدوا في وقت سابق من اليوم اجتماعا تشاوريا بشأن القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وناقش وزراء الخارجية العرب ،خلال الاجتماع، مجمل البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية ، إلى جانب الأزمات في ليبيا وسورية واليمن ،وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عقدت اجتماعا وزاريا صباح اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

وناقشت اللجنة، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها .

كما عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس ، اجتماعا وزاريا اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الأردن والتي مثلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.