ليلة العيد.. سوري يقتل 5 ويصيب آخرين ثم ينتحر

وكالات

شهدت مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا ليلة عيد الأضحى، جريمة مروعة، إذ أقدم رجل سوري على قتل 5 شبان سوريين بالرصاص، بينما أصاب اثنين آخرين، ثم أنهى حياته منتحرًا بعد مطاردة مع الشرطة.



وبدأ الحادث عندما دخل القاتل الذي يعاني من أمراض نفسية، إلى أحد صالونات الحلاقة في شارع "وطن" التابع لمنطقة "شاهين بيه"، وأطلق النار على شاب سوري، ما تسبب في مقتله على الفور، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وبعد ذلك انتقل القاتل إلى منطقة "أوجوكلار"، إذ دخل إلى أحد المنازل وفتح النار على الأشخاص الموجودين، ما أسفر عن مقتل أربعة شبان سوريين وإصابة اثنين آخرين.



وهرب القاتل وأقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في مكان آخر بعد مطاردة مع الشرطة التركية.



ونقلت فرق الإسعاف جثث الضحايا إلى معهد الطب الشرعي في غازي عنتاب، بينما نُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.



فيما ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث اتخذت فرق الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق في المناطق التي وقعت فيها الأحداث.