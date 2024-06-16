إيطاليا تفرض غرامة كبيرة على بلوجر مقيمة في الإمارات



وكالات

غرمت السلطات الإيطالية بلوجر مقيمة في دبي الإماراتية بقيمة 1800 دولار بعد تصويرها مقطع فيديو بأحد شواطئ سردينيا، وإبحارها بقارب إلى شاطئ محظور.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على البلوجر الإماراتية، بتهمة الإبحار أبحرت بزورق إلى شاطئ سيردينيا، وبالتالي تخطت هذا الشاطئ المحظور، وذلك بعدما نشرت مقاطع فيديو لها خلال إبحارها فيه.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أيضا، أنه "تم تغريم بلوجر مقيمة في دبي 1800 دولار بتهمة التعدي على شاطئ محظور الإبحار فيه، وهو شاطئ وردي اللون في سردينيا قبل مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو والصور لمغامرتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقا لتقارير في الصحافة الإيطالية، وصلت على متن زورق على شاطئ سبياجيا روزا، وهو شاطئ يشتهر برماله الوردية في جزيرة بوديلي الصغيرة في سردينيا، بزعم تجاهل جميع علامات الحظر.

وأبحرت فيه والتقطت مقاطع فيديو على الشاطئ ونشرتها على صفحتها الرسمية، وهو ما أدى إلى القبض عليها وتغريمها مبلغ 1800 دولار.