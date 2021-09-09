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سلفاكير يتسلم رسالتين من نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء السوداني

12:08 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
سلفاكير يتسلم رسالتين من نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء السوداني

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

السودان - (أ ش أ)

تسلّم رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، رسالتين من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تتصلان بالعلاقات الثنائية وضمان السودان لاتفاقية السلام المنشّطة لجنوب السودان، وذلك خلال لقائه في جوبا مع الفريق الركن يس إبراهيم يس، وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع جنوب السودان.

وأكد وزير الدفاع السوداني - في تصريح صحفي - حرص قيادتي البلدين على بذل كل الجهود من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في ربوعهما.

وقال إن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة التي انشئت عام 2013، ستنظر في مسيرة العلاقات بين الخرطوم وجوبا، ومعالجة كافة القضايا العالقة تمهيدا لتكامل الدولتين بما يحقق رفاهية شعبيهما.

من جانبه، أكد توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، أهمية اجتماعات الآلية المشتركة ودورها في ترقية وتطوير علاقات البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وعبر قلواك عن أمله في أن يتم في القريب العاجل فتح كافة المعابر بين الدولتين بما يمكن البلدين من تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات.

هذا المحتوى من

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