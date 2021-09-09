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الرئيس الموريتاني يبحث التعاون الاقتصادي مع وفد من المؤسسة المالية الدولية

12:24 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
الرئيس الموريتاني يبحث التعاون الاقتصادي مع وفد من المؤسسة المالية الدولية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

موريتانيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، برئاسة نائب رئيس المؤسسة المكلف بإفريقيا، سريجيو بيمانتا.

وذكرت الرئاسة لموريتانية أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا والمؤسسة المالية الدولية التي تختص بدعم القطاع الخاص في البلدان النامية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة المالية الدولية المكلف بافريقيا سريجيو بيمانتا، قوله "جئنا الى موريتانيا لنبحث امكانية دعم مؤسستنا المهتمة بالقطاع الخاص للشركات الموريتانية في أعقاب الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد والتي كان لها تأثير قوي على موريتانيا كما هو الحال بالنسبة للعالم أجمع".

وأضاف "إن تنمية افريقيا تمر عبر دعم القطاع الخاص مما يجعل من دعم القطاع الخاص في موريتانيا هدفا لنا، إضافة إلى مساعدة المستثمرين الموريتانيين والأجانب من أجل خلق فرص عمل للشباب والنساء وتحقيق نمو اقتصادي على المدى البعيد".

هذا المحتوى من

محمد ولد الشيخ الغزواني وريتانيا لمؤسسة المالية الدولية

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